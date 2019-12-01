الإيزيديون يحتفلون بأول أيام إيزي وكوردستان تتعهد بالذود عن التعايش

أربيل (كوردستان 24)- احتفل الإيزيديون اليوم الجمعة بأول أيام عيد (صوم إيزي) ويستمر لمدة ثلاثة أيام، في الوقت الذي قال فيه إقليم كوردستان إن قادته لن يدخروا جهدا في الحفاظ على التعايش السلمي والقومي والديني الذي ينعم به الإقليم منذ عقود.

وعيد صوم إيزي يأتي في الجمعة الأولى من شهر كانون الأول الشرقي. ويسبق هذا العيد صوم لمدة ثلاثة أيام يسمى (صوم ايزي) وفيه يمتنع الإيزيديون عن الأكل من الصباح وحتى المساء. ثم يأتي العيد حيث تقام الأفراح، وتتبادل الزيارات لتقديم التهاني بالمناسبة.

وقال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في بيان "أبارك الأخوات والإخوة الايزيديين في كوردستان وكافة انحاء العالم بمناسبة عيد صيام ايزي"، معرباً عن امله "يعود هذا العيد بالخير والسعادة على الايزيديين وشعب كوردستان كافة وان يجلب معه الاستقرار والامان".

وتابع "اقدم تحيات وتهاني العيد لعوائل وذوي ضحايا الابادة الجماعية للايزيديين، ونستذكرهم جميعا بالاجلال والاحترام، ارجو ان تعود الأعياد والمناسبات القادمة للايزيديين ولشعب كوردستان في وضع افضل وان يستقبل الكوردستانيون في ظل التعايش المشترك والتسامح والاستقرار أعيادهم ومناسباتهم".