يونامي في تقرير: ميليشيات استهدفت ناشطين مدنيين في الاحتجاجات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- قالت بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي"، الاربعاء، ان ميلشيات استهدفت واختطفت ناشطين بارزين في الاحتجاجات العراقية.

واصدرت يونامي تقريرها الخاص الثالث عن التظاهرات الشعبية الجارية في البلاد منذ الأول من تشرين الاول الماضي.

وذكرت في تقريرها انها تلقت معلومات موثوقة تفيد بأن المتظاهرين والناشطين البارزين تم استهدافهم واعتقالهم من قبل القوات الأمنية والجماعات التي توصف بأنها "ميليشيات".

واضافت ان "المعلومات الموثوقة تشير أيضاً الى أن القوات الأمنية ألقت القبض على أشخاص من منازلهم ومن مركباتهم واحتجزتهم بالحبس الانفرادي أثناء التحقيق، وربما كان اعتقالهم لأسباب تتعلق بالأمن الوطني".

واشارت الى ان الميليشيات اختطفت ما لا يقل عن خمسة من الناشطين والمتظاهرين البارزين في بغداد واحتجزتهم في الحبس الانفرادي في مواقع احتجاز غير رسمية لعدة أيام أثناء استجوابهم.

سوار احمد