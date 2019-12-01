الامن العراقي يطيح بـ 3 ارهابيين بينهم "مسؤول بيت المال"

أربيل (كوردستان 24)- تمكنت قوات الامن العراقية، اليوم السبت، من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين، بينهم المسؤول عن بيت المال والجباية والزكاة في الموصل والانبار.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان ان "مفارز الاستخبارات العسكرية في فصيل استطلاع قيادة عمليات نينوى وبالتعاون مع فوج حماية القيادة وقسم الاستخبارات فيها القت على 2 من الإرهابيين في منطقة حي الرسالة في الجانب الامين من مدينة الموصل، بينهم المسؤول عن بيت المال والجباية والزكاة في تنظيم داعش الارهابي".

وتابع البيان ان "الارهابيين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

من جهة اخرى القت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية القبض على احد الارهابيين في منطقة الزنكورة بمدينة الرمادي في محافظة الانبار.

وقال بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية ان الارهابي المعتقل من العناصر التي شاركت بالقتال ضد قواتنا الأمنية خلال معارك تحرير غربي الانبار ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.