العراق والسعودية يفتتحان منفذ عرعر امام الحجاج

اربيل (كوردستان 24)- افتتحت العراق والسعودية، اليوم الثلاثاء، منفذ عرعر الحدودي لعبور الدفعة الاولى من حجاج البر.

وتم الافتتاح بحضور رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ خالد العطية والسفير السعودي عبد العزيز الشمري.

وافاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني، في تصريح اليوم، ان" الشيخ العطية والسفير الشمري ودعا الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام البالغ عددهم (1880) حاجا من محافظات ديالى وواسط والديوانية والمثنى والأنبار".

وأضاف ان" الدفعة الأولى تتضمن 20 قافلة بواقع 80 حافلة ، حيث تحتوي كل قافلة على متعهدين اثنين ومساعد متعهد ومرشدين دينيين اثنين".

واكد الشيخ العطية ان" منفذ عرعر سيفتتح أمام المعتمرين العام القادم ، مما سيساهم بذهاب عدد كثير من المعتمرين العراقيين برا إلى الديار المقدسة".

واوضح ان المنفذ سيكون أيضا مفتوحا للتبادل التجاري بين العراق والسعودية، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

سوار احمد