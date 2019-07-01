دبلوماسي عراقي يكشف "اسباباً موضوعية" للتطبيع مع اسرائيل

اربيل (كوردستان 24)- قال السفير العراقي في واشنطن إن ثمة "اسباب موضوعية" تدعو لإقامة علاقات مع إسرائيل، لكنه اشار في الوقت نفسه الى أن ذلك يعتبر مستحيلاً نظراً لان العراقيين يعطون "الاسباب المعنوية والاعتبارية" اولولية فيما يتعلق بإسرائيل.

وأدلى السفير فريد ياسين بهذه التصريح بينما كان يجيب عن سؤال بخصوص مؤتمر البحرين الأخير حول "صفقة القرن" وإمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال ياسين "هناك أسباب موضوعية قد تدعو لقيام علاقات بين العراق وإسرائيل منها أن هناك جالية عراقية مهمة في إسرائيل".

وأوضح أن أبناء "الجالية العراقية" في الدولة العبرية لا يزالون يعتزون بتقاليدهم وخصوصاً في حفلات الزفاف والمناسبات الاخرى.

إقرأ ايضاً: بعد الصدر.. برلماني عراقي يشيد بيهود بلاده وينتقد "بعض" العراقيين

ويرجع تاريخ اليهود في العراق إلى نحو 4000 عام وإلى أيام الملك نبوخذ نصر الذي حكم بابل ونفى اليهود منذ أكثر من 2500 عام.

وأضاف السفير أن هناك سببا آخر قد يدفع لإقامة العلاقات وهي التطور التكنولوجي فيما يتعلق بأساليب الري التي تفوقت فيها مع إسرائيل من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية التي تعاني من شح المياه.

غير انه اشار الى أن الأسباب الموضوعية ليست كافية للتواصل مع إسرائيل حيث هناك "أسباب معنوية واعتبارية" أقوى لا تسمح بذلك.