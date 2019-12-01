رئيس حكومة كوردستان يوجه تهنئة بالعام الميلادي الجديد

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 31 كانون الأول (ديسمبر) 2019، مواطني كوردستان والعراق والعالم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، معرباً عن أمله بانتهاء المعاناة والاضطرابات في المنطقة.

وقال رئيس الحكومة في بيان "أتوجه بأحر التهاني وأطيب الأماني الى مواطني كوردستان والعراق والعالم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، متمنياً أن يكون عاماً للخير والبركة وتنتهي خلاله المعاناة والاضطرابات في المنطقة".

وتابع "وأتمنى في العام الجديد أن تتمكن حكومة إقليم كوردستان، وبمساعدة الأطراف الكوردستانية جميعاً، في تنفيذ برنامجها على أكمل وجه وبما يحقق الرخاء على الأصعدة كافة، ويجعل حكومة الإقليم تقدم أفضل الخدمات الى المواطنين".

وختم بارزاني رسالته بالقول "وهذا بالطبع مرهون باستتباب الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، راجياً الباري عزّ وجلّ، وبهمة المخلصين، أن يحفظ إقليم كوردستان من كل سوء".