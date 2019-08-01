اردوغان: سندخل لشرق الفرات واخبرنا امريكا وروسيا

اربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاحد، ان القوات التركية ستنفذ عملية في شرق الفرات، مشيرا الى ان انقرة اخبرت الولايات المتحدة وروسيا بشأن ذلك.

وقال اردوغان انه لا يمكنه "التزام الصمت أمام الهجمات على بلدنا".

واضاف "سندخل إلى شرق الفرات كما دخلنا إلى عفرين وجرابلس والباب بشمال سوريا وأخبرنا روسيا والولايات المتحدة بذلك".

وتابع اردوغان "لقد نفد صبر تركيا من الولايات المتحدة، التي توصلت إلى اتفاق مع أنقرة لتنفيذ منطقة آمنة في شمال شرق سوريا. تم إطلاع كل من روسيا والولايات المتحدة على العملية".

سوار أحمد