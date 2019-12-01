بعد استقدامين لبغداد.. ثاني مذكرة اعتقال تلاحق العاكوب

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت سلطات مكافحة الفساد في العراق الخميس ثاني مذكرة اعتقال ضد محافظ نينوى الأسبق نوفل العاكوب على خلفية اتهامه بهدر المال العام.

وأصدرت هيئة النزاهة العراقية مذكرة الاعتقال الأولى بحق العاكوب في آذار مارس العام الماضي في قضية أخرى تتعلق باختلاس 64 مليون دولار.

وقالت هيئة النزاهة في بيان تلقت كوردستان 24 نصاً منه، إنها وبعد سلسلة من التحقيقات أصدرت "أمر قبض بحقِّ محافظ نينوى الأسبق لقيامه بتجزئة المشاريع التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دينار، مثل مشروع طريق بغداد الذي تقدر كلفته بـ5.2 مليار دينار".

ولم يذكر البيان اسم المحافظ بالاسم، لكن مصدراً في نينوى قال لكوردستان 24 إن المقصود في بيان هيئة النزاهة "هو نوفل العاكوب".

وأضاف البيان أن "المتهم قام بتجزئة المشروع إلى خمس مراحل خلافاً للتعليمات والضوابط، ممَّا أدى إلى هدر بالمال العام".

واُقيل العاكوب من منصبه في وقت سابق من هذا العام بعد حادثة غرق العبارة واتهامات بالفساد، ليتولى المنصب بعده منصور المرعيد الذي أُقيل هو الآخر مؤخراً.