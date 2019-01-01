قوات سوريا الديمقراطية توجه "طلباً مشروطاً" لدمشق

اربيل (كوردستان 24)- طالبت قوات سوريا الديمقراطية السبت الحكومة السورية بالتفاوض وفق مبدأ الاعتراف بالإدارة الذاتية التي اقامها الكورد في الشمال السوري.

وعانى كورد سوريا خلال عقود من سياسة التهميش التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة، فحرموا من تعليم لغتهم والاحتفال بأعيادهم وممارسة تقاليدهم، حتى أن بعضهم حُرم من الجنسية السورية.

وقال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في كلمة القاها خلال اجتماع عسكري في مدينة الحسكة "نطلب من دمشق التفاوض مع ممثلي الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية، وترجيح الحل السياسي وذلك على مبدأ الاعتراف بالإدارات الذاتية الديمقراطية".

وأضاف أن التفاوض يجب ان يسبقه الاقرار "بالحقوق المشروعة للشعب الكردي ضمن إطار سوريا".

وتصاعد نفوذ كورد سوريا تدريجياً مع انسحاب القوات الحكومية من مناطقهم بدءاً من العام 2012. وتمكنوا اثر ذلك من بناء المؤسسات على أنواعها واعادة احياء لغتهم وتراثهم.

وأعلنوا كذلك تأسيس الإدارة الذاتية في ثلاث مقاطعات هي الجزيرة (محافظة الحسكة)، والفرات (شمال وسط، تشمل أجزاء من محافظة حلب وأخرى من محافظة الرقة)، وعفرين (شمال غرب) التي خسروها على وقع هجوم شنته تركيا وفصائل سورية موالية لها.

وقال عبدي "أكّدنا سابقاً أن الهجوم التركي على عفرين أثّر سلباً على حملة قوات سوريا الديمقراطية ضد داعش، كما أن التهديدات التركية على قواتنا تُعكّر جهود قواتنا وقوات التحالف الدولي لإلحاق الهزيمة بداعش".

وتابع "تُعتبر عفرين خطوة مهمة لنجاح عملية السلام بيننا وبين تركيا، فعودة عفرين لأهلها هي من إحدى نقاطنا الأساسية وبدون رجوع عفرين لن يتحقق السلام الدائم في سوريا".

يأتي هذا بعدما استعادت مساحات من الأراضي السورية بدعم عسكري من روسيا وإيران وبات من الصعب الآن التفوق عليها عسكريا في الصراع الذي بدأ عام 2011.

وسيطر الجيش السوري يوم امس على مجموعة من البلدات والقرى كان خسرها في بدايات الحرب الدائرة منذ أكثر من ثماني سنوات وواصل هجومه في شمال غرب البلاد آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة في سوريا.

غير أن احتمال النجاح في تحقيق مزيد من التقدم يصطدم بمصالح تركيا قرب حدودها وكذلك بوجود قوات أمريكية القوات الكوردية في شمال شرق البلاد.