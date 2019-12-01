"دواء للسرطان بيع بألف دولار".. شرطة اربيل تضع يدها على اطنان من الادوية

أربيل (كوردستان 24)- وضعت الجهات الامنية في اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، يدها على كميات كبيرة من الادوية المغشوشة في اربيل.
وقال رئيس لجنة مراقبة الادوية هيجا انور لكوردستان 24 انه "كان يتم تصنيع ادوية في مزرعة على طريق اربيل – صلاح الدين، وكان من ضمنها دواء قيل انه لمعالجة مرض السرطان".
وبحسب ما افاد انور فإن هذا الدواء كان يباع بمبالغ نقدية كبيرة وصلت الى الف دولار عن العلبة الواحدة.
واكد انور ان هناك معتقلين على خلفية القضية، مشيرا الى ان التحقيقات مستمرة لمعرفة مصدر وموزعي هذه الادوية.
وبحسب اللجنة فإن قسما من هذه الادوية المغشوشة دخلت من ايران الى اقليم كوردستان عبر محافظة السليمانية ومنها الى اربيل.
ودعا الدكتور هيجا انور مواطني اقليم كوردستان الى الحذر وعدم شراء الادوية الا من الصيدليات المرخصة من قبل سلطات الاقليم.
سوار احمد
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