"دواء للسرطان بيع بألف دولار".. شرطة اربيل تضع يدها على اطنان من الادوية

أربيل (كوردستان 24)- وضعت الجهات الامنية في اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، يدها على كميات كبيرة من الادوية المغشوشة في اربيل.

وقال رئيس لجنة مراقبة الادوية هيجا انور لكوردستان 24 انه "كان يتم تصنيع ادوية في مزرعة على طريق اربيل – صلاح الدين، وكان من ضمنها دواء قيل انه لمعالجة مرض السرطان".