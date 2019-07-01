مسرور بارزاني للمالكي: نأمل "بحقبة جديدة" من العلاقات بين اربيل وبغداد

اربيل (كوردستان 24)- بعث رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، رسالة تهنئة الى نوري المالكي بمناسبة عودة انتخابه امينا عاما لحزب الدعوة.

وجاء في نص الرسالة:

الإخوة في حزب الدعوة الاسلامية

الاخ نوري المالكي المحترم

السلام عليكم..

أبارك لكم نجاح مؤتمركم الموقر، والتجديد لكم أميناً عاماً لحزب الدعوة الاسلامية. آمل أن يكون ذلك دافعاً لتأسيس حقبة جديدة في العلاقات مع اقليم كوردستان، في ظل الأجواء الايجابية السائدة الآن. وإذ نهنئكم، فإننا نأمل من حزب الدعوة أن يلعب دوراً في ترسيخ تلك الأجواء وتثبيتها، بما ينعكس ايجاباً على العلاقة بين اربيل وبغداد على المدى الطويل، ويحقق الازدهار للعراق عموماً.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

14 تموز 2019