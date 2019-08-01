التحالف الدولي يقصف نفقاً ويقتل ستة دواعش غرب الموصل

اربيل (كوردستان 24)- قالت القوات العراقية الثلاثاء إن التحالف الدولي قتل ستة من مسلحي داعش بعد أن قصف نفقاً كانوا يختبأون فيه غرب الموصل.

وبحسب خلية الإعلام الأمني، فإن "قوة مشتركة من اللواء ٦٦ واللواء ٢٢ بالفرقة العشرين،اشتبكت مع عناصر إرهابية في سلسلة جبال عطشانة، حيث تم محاصرة ٦ عناصر من داعش".

وبحسب بيان الخلية فإن مسلحي تنظيم داعش حاولوا الهروب والاختباء في إحدى الإنفاق لكن القوات العراقية عالجت الأمر بدعم من طيران التحالف الدولي.

واسفرت العملية عن تدمير النفق وقتل "الارهابيين" المختبئين بداخله وفق ما افاد بيان الخلية.

سوار أحمد