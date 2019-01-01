داخلية إقليم كوردستان تصدر توضيحاً عن "المزاعم المضللة"

اربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان السبت، توضيحاً نفت فيه مزاعم عن وجود خمسة آلاف معتقل من كركوك في سجون الإقليم.

وفيما يلي نص البيان:

توضيح من وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان

تداولت وسائل إعلام عربية ومحلية، مؤخراً، تقارير تفتقد إلى الموضوعية والدقة والمهنية، زعمت فيها وجود نحو "خمسة آلاف" معتقل من سكان كركوك يقبعون في سجون باربيل والسليمانية.

واحتوت التقارير، على جملة من المعلومات والأرقام المضللة وغير الدقيقة، مستندةً في ذلك إلى تصريحات مجانبة للحقيقة وغير مسؤولة من شخصيات لطالما التزمت الصمت في الوقت الذي كانت فيه مناطق واسعة، قاب قوسين أو أدنى من السقوط بيد أعتى عدو عرفته البشرية في التاريخ الحديث (داعش)، لولا تدخل البيشمركة والآسايش في اللحظة الحاسمة.

وإذ تؤكد وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، أن ما تضمنته تلك التقارير لا تعدو كونها اتهاماً مُستهلكاً يتكرر بين حين وآخر، فإنها تطالب وسائل الإعلام، بمختلف توجهاتها وداعميها، بالتدقيق قبل إعادة الترويج لتقارير معدةً سلفاً من جهات تسعى لتشويه سمعة الأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان.

وتود وزارة الداخلية في إقليم كوردستان أن تعيد ما تطرقت إليه مراراً، من أن الادعاءات السياسية عن وجود معتقلين من سكان كركوك وغيرها في سجون الإقليم، لا أساس لها من الصحة، وأن أبواب سجون الإقليم مفتوحة أمام المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية والمحلية للتحقق من ذلك.

إن من المؤسف أن يستند مروجو هذه الاتهامات الباطلة، إلى مزاعم أشخاص من أمثال راكان الجبوري، الذي يمارس أساليب مخالفة للدستور وكل القوانين والأعراف، من تعريب وتهجير، والاستيلاء على الأراضي والاستحواذ على ممتلكات مختلف مكونات كركوك.

ونؤكد للجميع، أن هذه التصريحات المسيئة، لن تنعكس إلا على مطلقيها، ولن تثني إرادتنا، بل ستزيد إقليم كوردستان عزماً وإصراراً على البقاء، مثلما عهدتموه، ملاذاً آمناً لجميع المضطهدين ومن دون تمييز.

وزارة الداخلية

في حكومة إقليم كوردستان

7 أيلول (سبتمبر) 2019