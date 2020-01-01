بومبيو: الشعب العراقي يرغب في بقائنا

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، ان واشنطن على ثقة تامة بأن الشعب العراقي يرغب في بقاء القوات الأمريكية على أراضيه، بغض النظر عن اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وقال بومبيو في لقاء مع قناة "فوكس نيوز" إن رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي الذي طلب من مجلس النواب وضع جدول زمني لإخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد، هو مجرد "رئيس وزراء مستقيل" و"قائم بأعمال رئيس الحكومة" و"يواجه تهديدات هائلة من قبل قيادة إيران".

وتابع "نحن مقتنعون بأن الشعب العراقي يرغب في أن تبقى الولايات المتحدة لمواصلة حملتها ضد الإرهاب، ونحن سنواصل فعل كل ما يلزم لضمان أمن أمريكا".

وامتنع الوزير الامريكي عن الرد على سؤال عما إذا كانت واشنطن ستفعله إذا طالبها العراق كدولة ذات سيادة بسحب قواتها من أراضيه.

وقال بومبيو "على الشعب الأمريكي أن يعرف أننا سنتخذ قرارا صائبا، وسنقوم بخطوات رفضت الإدارة السابقة اتخاذها".

وصادق مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد، على تفويض الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في أراضي البلاد.