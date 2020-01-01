كورونا.. عدد الوفيات في ارتفاع والفيروس يغزو دولا جديدة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الصحية الصينية أن عدد وفيات فيروس كورونا ارتفع إلى 259 شخصا على الرغم من أن الحجر الصحي لا يزال ساريا في إقليم هوبي الصيني، بؤرة انتشار الفيروس.

وفي ظل مخاوف من انتشار الفيروس بشكل أكبر في الخارج، أعلنت الولايات المتحدة إجراءات تحد من دخول الأجانب الذين زاروا الصين في الآونة الأخيرة. وأعلنت أكبر ثلاث شركات طيران أمريكية يوم الجمعة إلغاء الرحلات إلى بر الصين الرئيسي.

وأعلن نحو 26 بلدا اكتشاف حالات إصابة مؤكدة بالفيروس إلا أن الغالبية العظمى من المصابين بالعدوى ما زالوا في الصين.

وألغيت نحو عشرة آلاف رحلة طيران منذ تفشي الفيروس في الصين فيما خصصت الكثير من البلدان رحلات طيران خاصة لترحيل مواطنيها من الصين.

وتواصل المدن في أنحاء الصين تطبيق إجراءات خاصة تهدف للحد من انتشار الفيروس.

وأعلنت مدينة تيانجين الواقعة في شمال الصين ويقطنها نحو 15 مليون شخص تعليق الدراسة والعمل حتى إشعار آخر.

وسجلت البلاد 2102 حالة إصابة جديدة يوم الجمعة ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 11791.