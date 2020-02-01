اسايش كرميان تعتقل عنصرا بارزا في داعش

أربيل (كوردستان 24)- اعتقلت قوات الامن "الاسايش" في ادارة منطقة كرميان، اليوم الاثنين، عنصرا بارزا في تنظيم داعش.

وقال المتحدث باسم القوات الامنية في كرميان عثمان عبد الكريم لكوردستان24 ان "الارهابي المعتقل معروف باسم ابو حارث الديالى، وقد شارك في هجمات ضد البيشمركة والحشد الشعبي وشركة نفط الشمال بمحافظة كركوك".