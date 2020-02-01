إقليم كوردستان يحظر دخول القادمين من الصين 30 يوماً

أربيل (كوردستان 24)- قرر إقليم كوردستان حظر دخول المسافرين من الصين عبر المطارات والمعابر البرية الى أراضيه بسبب تفشي كورونا.

وقال مدير دائرة الإقامة والجوازات في مطار أربيل المقدم رزكار أفندي لكوردستان 24 إن وزارة الداخلية أصدرت عدداً من التوجيهات لمنع انتشار فيروس كورونا ومنها حظر دخول الصينيين أو ممن زار الصين بعد 14 كانون الثاني يناير الى إقليم كوردستان.

ولم يسجل إقليم كوردستان أي حالة اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا. وأعلنت وزارة الصحة العراقية عدم تسجيلها أي إصابة.

ونشرت مطارات البلاد بما في ذلك مطارا أربيل والسليمانية فرقاً طبية لفحص المسافرين القادمين من الدول الأخرى. وتم اتخاذ إجراءات في المعابر الحدودية.

ونصحت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان مواطني الإقليم بعدم السفر الى الصين في الوقت الراهن بعد انتشار الفيروس على نحو مطرد.

وتوفي حتى الآن 259 شخصاً فيما أصيب أكثر من 11 ألفاً بالفيروس في الصين. وتم تسجيل إصابات في 26 بلداً من بينها الإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الدولية.