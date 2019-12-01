سخونة اسعار الدولار تتسبب ببرودة اسواق القامشلي

أربيل (كوردستان 24)- تشهد مدينة القامشلي كما الحال في كافة المناطق السورية، ارتفاعا حادا في سعر الدولار الامريكي مما يؤثر سلبا على معيشة المواطنين وقلة في حركة الاسواق.

ووصلت قيمة الدولار الواحد الى ما يعادل 930 ليرة سورية، وفي مقابل ذلك ارتفعت اسعار المواد بشكل كبير مما ادى الى ضعف القوة الشرائية لدى المواطن.

ويقول مواطنون ان انعدام الرقابة وقيام التجار بربط اسعار المواد والبضائع بحركة الدولار يثقلان كاهل المواطنين وخصوصا الموظفين وذوي الدخل المحدود منهم.