في اطار "العودة الطوعية".. عشرات العراقيين اللاجئين يعودون من تركيا

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الهجرة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن عودة عشرات اللاجئين من تركيا الى ديارهم.

وعلى الرغم من هزيمة تنظيم داعش، إلا ان الالاف من الاسر العراقية لا تزال نازحة في مخيمات قريبة من ديارها أو في اقليم كوردستان، او حتى في دول مجاورة.

ونزح ما يقرب من ستة ملايين شخص الى مناطق داخل العراق وأخرى في اقليم كوردستان ودول مجاورة منذ أن استولى داعش على ثلثي مساحة العراق عام 2014.

وقالت وزارة الهجرة العراقية في بيان إنها سجلت اليوم عودة عودة 93 لاجئا عراقيا من تركيا ضمن برنامج " العودة الطوعية".

وذكر مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب اصغر دوسة أن " مكتب الوزارة في تركيا وبالتنسيق مع السفارة العراقية لدى أنقرة ووزارة النقل ، وفّرت الوزارة حافلات نقلت اللاجئين العراقيين من الأراضي التركية إلى أرض الوطن وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع إلى قضاء زاخو بدهوك بعد استكمال إجراءات دخولهم البلاد ".

واشار دوسة الى ان الوزارة سجلت عودة 1229 لاجئا عراقيا من تركيا خلال الاشهر الثلاثة الماضية، مؤكدا استمرار الوزارة بإعادة العراقيين من الجمهورية التركية إلى مناطقهم المحررة مجانا .

وسبق أن قالت منظمات انسانية دولية إن تسريع عودة النازحين قد يشكل مخاطر على حياتهم، وألمحت الى انهم قد يجبرون على العودة الى مناطقهم قسراً.

لكن مسؤولين في وزارة الهجرة أكدوا ان النازحين يعودون الى بيوتهم طواعية ودون اجبارهم على ترك مخيماتهم.

وبعد طرد داعش في حرب استمرت ثلاث سنوات، تسعى الحكومة العراقية الى اعادة النازحين الى منازلهم التي تضرر كثير منها بفعل المعارك.

سوار أحمد