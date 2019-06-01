اكبر حزبين كورديين يجتمعان في اربيل و"كركوك" على طاولة المحادثات

اربيل (كوردستان 24)- قال قيادي كبير في الاتحاد الوطني الكوردستاني ان وفدا من حزبه سيجتمع اليوم الاربعاء بالحزب الديمقراطي الكوردستاني في اربيل لبحث ملف كركوك.

وسيتم خلال اللقاء اختيار مرشح لمنصب محافظ كركوك، كما ان الحزبين سيناقشان مسألة حسم تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة.

وقال خالد شواني لكوردستان24 ان "الأجواء ايجابية وسيجتمع الاتحاد الوطني مع الديمقراطي الكوردستاني لبحث قضية كركوك".

وتابع شواني "ينبغي ان يتفق الحزبان على ترشيح شخصية وطنية يحظى بدعم كافة الاطراف ويعمل على تطبيع الأوضاع في كركوك".

ويصر الاتحاد الوطني على ربط ترشيح محافظ لكركوك بحسم مسألة تشكيل الكابينة الحكومية.

وأكد رئيس وزراء اقليم كوردستان المكلف بتشكيل الحكومة مسرور بارزاني على انه سيقدم اسماء الكابينة الجديدة للبرلمان في الموعد المحدد.

سوار احمد