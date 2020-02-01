مسرور بارزاني يجتمع مع وزير الخارجية والدفاع البلجيكي

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة اقليم كوردستان، مسرور بارزاني مع وزير الشؤون الخارجية والدفاع البلجيكي فيليب غوفين.

وجاء ذلك، اليوم الاثنين، خلال استقبال مسرور بارزاني للوزير البلجيكي والوفد المرافق في اربيل.

ووصل وزير الشؤون الخارجية والدفاع البلجيكي فيليب غوفين الى عاصمة اقليم كوردستان، اربيل، قادما من بغداد.

ومن المقرر ان يعقد غوفين سلسلة لقاءات مع القادة الكورد.

وتحتفظ بلجيكا بعلاقات جيدة مع إقليم كوردستان وتعزز ذلك خلال الحرب ضد تنظيم داعش في إطار التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

سوار احمد