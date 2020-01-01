واشنطن تتلقى بـ"فرح عظيم" نبأً عن السيستاني

أربيل (كوردستان 24)- أعربت الولايات المتحدة الخميس عن سعادتها بنجاح العملية الجراحية التي أُجريت للمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني.

وخضع السيستاني اليوم لعملية جراحية على يد فريق طبي عراقي بعد كسر في عظم فخذه إثر التواء في الرجل اليسرى تعرض له الليلة الماضية.

وبعد ذلك، ذكر مصدر في المرجعية أن العملية الجراحية تكللت بالنجاح.

وقالت السفارة الأمريكية على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك "تلقينا بفرح عظيم نبأ نجاح" العملية الجراحية للمرجع السيستاني.

وأضافت أن دور السيستاني "في تحقيق الاستقرار الدائم هو صمام أمان أساسي للعراق والمنطقة. نصلي لسماحته بفترة شفاء عاجلة".

ويتمتع السيستاني بنفوذ أسطوري بين الملايين من الشيعة في العراق والعالم وله سلطة رمزية من الصعب أن يتحداها ساسة العراق.

وناهز عمر السيستاني 90 عاماً وسبق له أن أجرى عملية جراحية في بريطانيا في السنوات التي أعقبت سقوط النظام السابق على يد القوات الأمريكية.