مسؤول في الادارة: "بارزاني الخيرية" كانت الوحيدة التي قدمت المساعدة للنازحين

أربيل (كوردستان 24)- قال مدير مكتب شؤون النازحين والمهجرين في الادارة الذاتية شيخموس احمد ان مؤسسة بارزاني الخيرية كانت الوحيدة التي قدمت المساعدات للنازحين وسط اهمال من المنظمات الدولية.

وارسلت بارزاني الخيرية نحو 7 قوافل اغاثية لدعم نازحي عفرين وراس العين وتل ابيض خصوصا بعد السيطرة التركية على تلك المناطق.

وقال احمد في مداخلة لكوردستان 24 "للاسف.. المساعدات الانسانية اصبحت في المزادات السياسية ورغم وجود مئات الاف النازحين لم تقم اي منظمة انسانية دولية بإغاثتهم".