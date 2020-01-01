مسؤول في الادارة: "بارزاني الخيرية" كانت الوحيدة التي قدمت المساعدة للنازحين

أربيل (كوردستان 24)- قال مدير مكتب شؤون النازحين والمهجرين في الادارة الذاتية شيخموس احمد ان مؤسسة بارزاني الخيرية كانت الوحيدة التي قدمت المساعدات للنازحين وسط اهمال من المنظمات الدولية.
وارسلت بارزاني الخيرية نحو 7 قوافل اغاثية لدعم نازحي عفرين وراس العين وتل ابيض خصوصا بعد السيطرة التركية على تلك المناطق.
وقال احمد في مداخلة لكوردستان 24 "للاسف.. المساعدات الانسانية اصبحت في المزادات السياسية ورغم وجود مئات الاف النازحين لم تقم اي منظمة انسانية دولية بإغاثتهم".
وتابع ان "جهود اهلنا في جنوب كوردستان (اقليم كوردستان) سواء في دهوك او اربيل او السليمانية وكافة المناطق مشكورة ومؤسسة بارزاني الخيرية كانت الوحيدة والسباقة لارسال عدة دفعات من المساعدت لكن الحاجة تفوق حتى امكاناتهم".
واكد احمد ان "اتحاد اطباء اقليم كوردستان زار مخيمات النازحين في روج افا واطلع على حاجة المخيمات للادوية وفعلا تم ارسال وجبات من الادوية والتي ساهمت في دفع الامراض عن الاطفال ونتمنى ان تستمر هذه المساعدات"
وأوصلت مؤسسة بارزاني الخيرية يوم الثلاثاء ثاني قوافلها الإغاثية الى مخيم واشوكاني للنازحين في روجافا بشمال شرق سوريا.
ويقطن في مخيم واشوكاني، الذي يقع بين بلدة تل تمر والحسكة، أكثر من ألف أسرة نازحة من المناطق الحدودية بعد فرارهم من الهجوم التركي.
واشتملت المساعدات الإغاثية على أغذية مختلفة ومستلزمات تتعلق بفصل الشتاء من مدافئ، وأسطوانات غاز وبطانيات وغيرها.
تحرير سوار احمد
عن تقرير لهيرو مولودي
اللقاء مع شيخموس احمد اجراه جمال باتون
خریطة الموقع | سیاسة الخصوصیة | من نحن | للاتصال بنا | وظائف شاغرة