مايك بنس يؤكد لنيجيرفان بارزاني على ثلاثة امور

اربيل (كوردستان 24)- اكد نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مايك بنس على استمرار امريكا في التعاون مع الاقليم لصد الارهاب وتقديم العون للنازحين مبديا ارتياح بلاده لتحسن علاقات بغداد – اربيل.

وجاءت تعليقات بنس خلال اتصال هاتفي يوم امس الثلاثاء مع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وخلال الاتصال تباحث بارزاني وبنس أوضاع إقليم كوردستان والعراق، وأكدا على مواصلة الشراكة بين أمريكا والإقليم وعلى أهمية التعاون والتنسيق بين اربيل وبغداد.

واكد الجانبان على ضرورة وجود آلية مشتركة لمواجهة مخاطر عودة الإرهاب للظهور.

وعبر بنس عن ارتياح الإدارة الأمريكية لتحسن علاقات أربيل – بغداد وشدد على أن أمريكا ستستمر في التعاون ومساندة الطرفين في حل المشاكل والتصدي للإرهاب، كما أنها ستساعد إقليم كوردستان في تقديم العون للنازحين والمكونات لإعادتهم إلى ديارهم.

واشار بارزاني الى تحسن علاقات كوردستان مع الحكومة الاتحادية، وتحسن الوضع الاقتصادي لإقليم كوردستان، مشدداً على استعداد إقليم كوردستان لحل كافة المشاكل مع الحكومة العراقية عن طريق الحوار.

ووصف بارزاني عمل اللجان المشتركة بين حكومتي إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية بالإيجابي.

كما أكد نيجيرفان بارزاني على الاستمرار في حماية ودعم المكونات الدينية والقومية لإقليم كوردستان والعمل على تعزيز ثقافة التعايش، كما أكد على تعاون ودعم إقليم كوردستان لتوفير الأمن وإعادة إعمار مناطق النازحين لتمكينهم من العودة إلى ديارهم.

سوار أحمد