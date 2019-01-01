العراق يعتقل "مقرباً" من البغدادي ويكشف سجله "الإرهابي"

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع العراقية الاثنين عن اعتقال "امير مقرب" من زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي في عملية امنية في مدينة هيت في اقصى غرب العراق.

وقالت الوزارة في بيان "بعملية استخبارية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبكمين محكم، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية... من الإطاحة بأحد أبرز الارهابيين في هيت بالأنبار والذي يشغل منصب الأمير العسكري لقاطع هيت قبل التحرير".

وأضاف أن المعتقل "يعد احد الارهابيين المقربين للمجرم ابو بكر البغدادي وهو والد لعدد من الإرهابيين حيث تم قتل ابنائه من قبل الاجهزة الامنية فيما قام الآخر بتفجير نفسه بعملية انتحارية بينما هرب الآخر إلى خارج البلد بعد إصابته بأحد معارك التحرير".

وجاء في البيان "قام الإرهابي بتهجير عدد من العوائل وإجبار منتسبي الأجهزة الأمنية في هيت على اعلان التوبة وسحب اسلحتهم كما قام بتجنيد الشباب عنوة لتنظيم داعش الارهابي".

ولم تكشف الوزارة عن اسم المعتقل لكنها اشارت الى انه "يعد من أهم المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق احكام المادة 4 إرهاب".

وأعلنت بغداد في وقت سابق اعتقال وقتل العديد من قادة داعش غير أن زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي لا يزال متواريا عن الانظار في المنطقة الشاسعة بين سوريا والعراق.