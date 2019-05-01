عبد المهدي يكشف عن زيارة "قريبة" لواشنطن وطهران

اربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أنه سيزور قريبا كلا من واشنطن وطهران لبحث أوضاع المنطقة على خلفية التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاء حديث عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي.

وقال عبد المهدي إن "هناك زيارات قريبة لواشنطن وطهران من اجل بحث خفض التوتر بالاضافة الى بحث موضوع العقوبات".

واشار عبد المهدي الى أن التحركات العراقية نحو التهدئة تهدف لتجنيب العراق تداعيات العقوبات على طهران.

سوار أحمد