المقاتلات التركية تقصف "بشدة" قرية داخل كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- قصفت المقاتلات التركية، اليوم الثلاثاء، قرية تابعة لقضاء العمادية بمحافظة دهوك باقليم كوردستان.

وقال مراسل كوردستان 24 مسعود محمد ان القصف استهدف مناطق بالقرب من قرية بيروزانا التابعة لقضاء العمادية.

ونقل مسعود محمد عن قرويين ان المقاتلات التركية استهدفت القرية سبع مرات منذ الصباح بتسعة صواريخ.

ويقول الجيش التركي انه يستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني الذين يتخذون جبال قنديل مقرات لهم.

وقال احد القرويين لكوردستان 24 "نحمد الله.. لم تقع خسائر في الارواح لكن القرويين خسروا ملايين الدينارات جراء استهداف ماشيتهم وقطعانهم وبساتينهم ومزوعاتهم".

ودعا القرويون الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكوردستاني الى نقل معاركهم الى مناطق بعيدة عن قراهم لكي يتمكن السكان من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

ولطالما دعت حكومة اقليم كوردستان القوات التركية ومقاتلي حزب العمال الكوردستاني بعدم جعل اراضيه ساحة للمواجهات والقصف، مطالباً في الوقت نفسه مقاتلي الحزب بالكف عن شن هجمات داخل العمق التركي انطلاقاً من الاقليم.

ويتخذ حزب العمال من جبال قنديل وما حولها منطلقاً له لشن هجمات على القوات التركية منذ سنوات. وكثيراً ما يسفر القصف التركي في المنطقة عن سقوط مدنيين لا صلة لهم بطرفي النزاع.

وتنفذ تركيا من اواخر ايار مايو الماضي حملة مكثفة ضد معاقل حزب العمال الكوردستاني داخل اقليم كوردستان تسببت في وقوع ضحايا من المدنيين وموجة نزوح من المنطقة.

سوار أحمد