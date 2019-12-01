مجلس النواب يصوت على قرار نيابي من 5 اجراءات

أربيل (كوردستان 24)- صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد، على قرار نيابي مكون من خمسة اجزاء.

ونص القرار على الزام الحكومة العراقية بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها الى التحالف الدولي لمحاربة داعش.

وكذلك العمل على انهاء تواجد اي قوات اجنبية في الاراضي ومنعها من استخدام الاجواء العراقية لاي سبب كان وتقديم شكوى رسمية الى الامم المتحدة ومجلس الامن ضد امريكا، وحصر السلاح بيد الدولة.

وتنعقد الجلسة بعد يومين من هجوم بطائرة أميركية مسيرة على موكب قرب مطار بغداد، مما أسفر عن مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

وجرت الجلسة وسط مقاطعة من الكتل الكوردية والسنية.