الرئيس بارزاني وعبد المهدي يبحثان تطورات الأحداث في العراق

أربيل (كوردستان 24)- بحث الرئيس مسعود بارزاني في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي آخر مستجدات الأحداث المتسارعة في العراق.

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي أن الجانبين بحثا خلال الاتصال الهاتفي مساء الاثنين "تطورات الأحداث وطبيعة الاتصالات الجارية حولها والموقف العراقي منها واستمرار العمل الوطني المشترك والتعاون الوثيق بما يحفظ أمن العراق ومصالحه وسيادته الوطنية".

ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل.

ويأتي هذا بعدما صوت البرلمان العراقي، في جلسة قاطعها الكورد والسنة، على قرار يدعو القوات الأجنبية بالرحيل عن الأراضي العراقية.