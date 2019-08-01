وزيرة الدفاع الالمانية تصل كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- وصلت وزيرة الدفاع الالمانية انغريت كرامب الى مدينة اربيل قادمة من بغداد.

وكانت كرامب قد وصلت صباح امس الثلاثاء الى العاصمة العراقية بغداد قادمة من الاردن، التي بحثت فيها تمديد مهام قوات بلادها هناك.

ومن المقرر ان تلتقي وزيرة الدفاع الالمانية كبار المسؤولين في كوردستان وتتفقد قوات بلادها في اقليم كوردستان.

وهذه اول زيارة تقوم بها كرامب لكوردستان والعراق عموما منذ تسنمها مهام وزارة الدفاع خلفا لاورسولا فون دير لاين.

سوار أحمد