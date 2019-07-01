العراق

نائب عراقي يدعو لمقاطعة صلاة الجمعة: أنتم لستم بزمن الرسول

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
نائب عراقي يدعو لمقاطعة صلاة الجمعة: أنتم لستم بزمن الرسول
النائب المثير للجدل في مجلس النواب العراقي فائق الشيخ علي (صورة ارشيفية)
العراق صلاة الجمعة فائق الشيخ علي

اربيل (كوردستان 24)- حث نائب مثير للجدل في مجلس النواب العراقي، المسلمين على مقاطعة صلاة الجمعة، قائلا إنهم ليسوا في زمن النبي محمد للاستفادة من خطبها.

ولطالما اثار النائب فائق الشيخ علي جدلاً في تصريحاته ضد الساسة العراقيين، وغالبا ما يطرح نفسه مدافعا عن الفقراء والعلمانيين.

وكتب الشيخ علي على حسابه في تويتر "أيها المسلم: لا تذهب اليوم إلى صلاة الجمعة، فأنت لستَ في زمن الرسول (ص) تستمع إلى خطبته، لتستفيد منها".

وتابع "أنت جائع (و) حافٍ" وعليك ديون في "زمن نتن (بينما) الإمام الذي يأُمك للصلاة" تبدو عليه علامات الغنى والانتعاش والشبع.

وتساءل "لماذا تذهب الى الصلاة؟، إجلس في بيتك".

وفائق الشيخ علي، هو نائب مولود في النجف من اسرة دينية، وعاش في بغداد ثم غادر البلاد معارضاً للنظام السابق وبعد عام 2003 عاد الى العراق من بريطانيا.

وسبق أن طالب من متعاطي الكحول في العراق بانتخابه في البرلمان. ترشح عن التحالف المدني وفاز في الانتخابات التشريعية.

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