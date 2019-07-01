نائب عراقي يدعو لمقاطعة صلاة الجمعة: أنتم لستم بزمن الرسول

اربيل (كوردستان 24)- حث نائب مثير للجدل في مجلس النواب العراقي، المسلمين على مقاطعة صلاة الجمعة، قائلا إنهم ليسوا في زمن النبي محمد للاستفادة من خطبها.

ولطالما اثار النائب فائق الشيخ علي جدلاً في تصريحاته ضد الساسة العراقيين، وغالبا ما يطرح نفسه مدافعا عن الفقراء والعلمانيين.

وكتب الشيخ علي على حسابه في تويتر "أيها المسلم: لا تذهب اليوم إلى صلاة الجمعة، فأنت لستَ في زمن الرسول (ص) تستمع إلى خطبته، لتستفيد منها".

وتابع "أنت جائع (و) حافٍ" وعليك ديون في "زمن نتن (بينما) الإمام الذي يأُمك للصلاة" تبدو عليه علامات الغنى والانتعاش والشبع.

أيها المسلم:

لا تذهب اليوم إلى صلاة الجمعة، فأنت لستَ في زمن الرسول (ص) تستمع إلى خطبته، لتستفيد منها.

أنت جائع حافي مدين مهتلف منتّف في زمن نتن..

والإمام الذي يأُمك للصلاة مريّش منشنش مدنفش مفرفش.

وفوق هذا يصرخ بوجهك كأنه كاروبة (جرّار)!

شعندك رايح للصلاة؟

متگعد إبيتك.#شني_هاي — فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) July 12, 2019

وتساءل "لماذا تذهب الى الصلاة؟، إجلس في بيتك".

وفائق الشيخ علي، هو نائب مولود في النجف من اسرة دينية، وعاش في بغداد ثم غادر البلاد معارضاً للنظام السابق وبعد عام 2003 عاد الى العراق من بريطانيا.

وسبق أن طالب من متعاطي الكحول في العراق بانتخابه في البرلمان. ترشح عن التحالف المدني وفاز في الانتخابات التشريعية.