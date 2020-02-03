نيجيرفان بارزاني: العراق ما زال بحاجة للتحالف الدولي لمواجهة الارهاب

أربيل (كوردستان 24)- اكد رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني ان اقليم كوردستان والعراق ما زالا بحاجة لمساعدة قوات التحالف الدولي لمواجهة خطر الارهاب.

وجاء ذلك اليوم الاثنين، خلال استقبال نيجيرفان بارزاني لوزير الخارجية والدفاع البلجيكي فيليب كوفين في اربيل.

وعبر نيجيرفان بارزاني عن الشكر لبلجيكا على دعمها ومساعداتها لإقليم كوردستان في إطار التحالف الدولي مؤكداً على أن العراق وإقليم كوردستان مازالا بحاجة إلى استمرار مساعدات التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب.

واكد رئيس الاقليم رغبة كوردستان في حل كافة المشاكل مع العراق على أساس الدستور، وأن يكون عامل أمان واستقرار في المنطقة، كما جدد التعبير عن مساندة إقليم كوردستان لمطالبة المتظاهرين العراقيين بحياة أفضل وبالخدمات.

من جانبه، عد السيد وزير الخارجية والدفاع البلجيكي الأمان والاستقرار في العراق وإقليم كوردستان والمنطقة موضع اهتمام بلجيكا، وأشاد بدور إقليم كوردستان في الحرب على الإرهاب وسعيه لتحقيق الاستقرار وتهدئة التوترات، وبالتعايش والتسامح في إقليم كوردستان، وعبر عن الشكر لحكومة وشعب إقليم كوردستان على إيواء النازحين واللاجئين وحماية المكونات الدينية والقومية.

وكانت زيادة تطوير العلاقات الثنائية، ومصير معتقلي داعش، وعوائلهم وأولادهم في المخيمات وخاصة في سوريا، ومسائل أخرى تهم الجانبين، مواضيع بحثت في محور آخر من الاجتماع.

سوار احمد