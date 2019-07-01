مسرور بارزاني يعلن زيارة مرتقبة لبغداد

اربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، الاربعاء، عن زيارة مرتقبة سيقوم بها الى بغداد للقاء رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

وجاء ذلك خلال خطاب استعرض فيه برنامجه الحكومي، امام برلمان الاقليم وذلك بعد وقت قصير من ادائه اليمين رئيساً للحكومة الجديدة.

وقال بارزاني في خطابه الذي بثته كوردستان 24 على الهواء "سنزور بغداد بعد الانتهاء من ترتيبات الحكومة الجديدة للاجتماع مع السيد عادل عبد المهدي رئيس الحكومة الاتحادية" مشيراً الى انه سيجتمع كذلك مع باقي القوى والأحزاب السياسية هناك.

وتابع "نأمل مع حكومة عبد المهدي أن نتجاوز الخلافات وأن نوفر ارضية مناسبة بشكل عملي".

وفي وقت سابق من اليوم أقر برلمان اقليم كوردستان حكومة ائتلافية وشاملة برئاسة مسرور بارزاني.

ومنح برلمان الإقليم ثقته لمسرور بارزاني بأغلبية الاصوات. وبعدها عرض رئيس الحكومة قائمة مرشحيه ثم صادق البرلمان عليهم.

وصوت البرلمان على كل الاسماء التي عرضها مسرور بارزاني لشغل الحقائب الوزارية الجديدة البالغة 21 وزارة فضلاً عن نائب لرئيس الحكومة.

وضمت الحكومة الجديدة ثلاث وزيرات.

وادى اعضاء الحكومة اليمين القانونية بمن فيهم رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وشاركت كل الاحزاب الرئيسية في تشكيل الحكومة فضلاً عن المجموعات الدينية والقومية الصغيرة التي حصلت بالفعل على عدة مناصب.