هجومان صاروخيان يستهدفان قواعد تستضيف أمريكيين في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن في وقت مبكر من صباح الأحد عن وقوع هجومين صاروخيين في محيط قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية في العاصمة بغداد وصلاح الدين دون أن يسفرا عن وقوع خسائر بشرية.

وهذا أول هجوم تتعرض له قوات التحالف منذ إعلان مقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس فجر الجمعة. وهددت إيران وحلفاؤها بالثأر لمقتل الرجلين إلا أن الولايات المتحدة توعدت الإيرانيين برد اشد.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي مايلز كاجينز في بيان تلقت كوردستان 24 إن الهجومين وقعا قرب قاعدتين تستضيفان قوات التحالف في بغداد وبلد.

ونُفذ الهجومان في وقت متأخر من مساء السبت.

وأضاف أن الهجومين لم يوقعا خسائر بشرية.

وبهذا الهجوم يرتفع عدد الهجمات على القواعد العسكرية التي تستضيف قوات أمريكية الى 13 هجوماً في الشهرين الماضيين، بحسب التحالف الدولي.

وبموازاة ذلك، قالت خلية الإعلام الأمني الرسمية في بيان إن صاروخاً سقط في منطقة الجادرية وسط بغداد بالتزامن مع الهجوم على ساحة الاحتفالات حيث قوات التحالف.