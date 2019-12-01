عبد المهدي يعلن غداً الثلاثاء عطلة رسمية "احتفالاً بالنصر"

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، تعطيل الدوام غداً الثلاثاء بمناسبة الذكرى الثانية للنصر على تنظيم داعش.

وأعلن العراق النصر العسكري على داعش في 10 من كانون الأول عام 2017 بعد حرب استمرت ما يربو على ثلاث سنوات.

وقال عبد المهدي في بيان "بمناسبة حلول ذكرى يوم النصر على عصابة داعش الإرهابية وتحرير الموصل وجميع التراب العراقي، نتقدم بخالص التهاني والتبريكات لجميع أبناء شعبنا العراقي العزيز".

ودعا لـ"استذكار بطولات وتضحيات المقاتلين الشجعان الغيارى أبناء قواتنا المسلحة بجميع صنوفها وتشكيلاتها من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة الذين دحروا العدو وحرروا الأرض وهبوا يدا واحدة مع أبناء شعبنا بشيبه وشبانه حين لبّت الجموع فتوى الجهاد الكفائي التي أعلنتها المرجعية الدينية العليا وسجل العراقيون نصرا كبيرا لوطنهم وللإنسانية".

وتابع "تحية وفاء للشهداء والجرحى الذين صنعوا الانتصار ولعوائلهم الكريمة، وللمقاتلين الأبطال من أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الذين مازالوا يتصدون لبقايا داعش ويدافعون عن وطنهم وشعبهم وعن أخوتهم المتظاهرين السلميين ويقدمون التضحيات الغالية مرة أخرى، ولهم منا ومن شعبنا كل الشكر والاحترام والتقدير".

وختم عبد المهدي بيانه بالقول "وبهذه المناسبة وكما فعلنا في العام الماضي تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء احتفالا بيوم النصر".

ولا تشمل العطلة إقليم كوردستان.

وسبق أن قال قادة إقليم كوردستان إن تنظيم داعش لم ينته وإن على الاسرة الدولية مواصلة دعمها لاربيل وبغداد حتى القضاء على تهديداته.

وفي الآونة الأخيرة سقط عدد من افراد القوات العراقية والكوردية في هجمات شنها التنظيم وخصوصاً في محافظات ديالى ومحيطها.