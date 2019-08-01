تركيا "تحيّد" تسعة من "العمال" في قصف داخل كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- قال الجيش التركي الأحد إن طائراته الحربية شنت غارات على اهداف لحزب العمال الكوردستاني وأسفرت عن "تحييد" تسعة من مقاتلي الحزب داخل حدود اقليم كوردستان.

جاء ذلك بعد يومين من اطلاق المرحلة الثالثة من العملية العسكرية التي بدأها الجيش في أيار مايو لملاحقة حزب العمال في المناطق الجبلية داخل الاقليم.

ونُفذت العملية تحديداً في منطقة سينات - حفتانين بعد أن شملت العمليتان الاولى والثانية منطقة هاكورك التي تقع شمال قنديل المعقل الرئيسي لحزب العمال الكوردستاني.

وقال الجيش التركي في بيان إن الغارات على حفتانين جاءت في إطار عملية (المخلب-3) و"استهدفت مواقع أسلحة ومخابئ" تابعة لحزب العمال.

وأضاف أن الطائرات الحربية التركية تمكنت من "تحييد" تسعة من مقاتلي الحزب في منطقة حفتانين.

ويستخدم الجيش التركي لفظ "تحييد" في العادة للإشارة إلى القتل لكنه يستخدمه في بعض الأحيان للإشارة إلى الإصابة أو الاعتقال.

ورفع حزب العمال الكوردستاني السلاح بوجه الدولة التركية منذ عام 1984 من أجل الحكم الذاتي في المناطق ذات الأغلبية الكوردية.

وبات القصف التركي عند جبال قنديل والمناطق الحدودية المترامية امرا معتادا منذ انهيار عملية السلام بين حزب العمال وانقرة عام 2015.

وتصنف تركيا حزب العمال الكوردستاني "منظمة ارهابية" وتتهمه باستخدام الاراضي العراقية منطلقاً لشن هجمات داخل اراضيها.

وكانت حكومة اقليم كوردستان قد جددت مطالبتها مؤخرا لكل من حزب العمال الكوردستاني وتركيا بعدم جعل اراضي الاقليم ساحة حرب.

وغالبا ما يسقط ضحايا مدنيون بفعل الاشتباكات بين طرفي النزاع.