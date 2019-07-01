الرابطة الكلدانية تدعو حكومة كوردستان لتحقيق تطلعات المسيحيين

اربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس الرابطة الكلدانية في العراق والعالم صفاء هندي حكومة اقليم كوردستان الى العمل على تحقيق تطلعات المسيحيين وكافة المكونات الأخرى.

وجاء ذلك، اليوم الجمعة، في رسالة تهنئة بعثها هندي لرئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني بمناسبة نيل الحكومة لثقة برلمان كوردستان وتسنم بارزاني منصب رئيس الوزراء.

وجاء في الرسالة "نؤكد ثقتنا العالية بقدراتكم الشابة وخبراتكم الواسعة متمنين لكم النجاح والتوفيق في مهامكم ومساعيكم من اجل مستقبل افضل لاقليم كوردستان".