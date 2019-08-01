بارزاني والمطلك يبحثان سبل الاستقرار وتحقيق "دولة مدنية"

اربيل (كوردستان 24)- تباحث رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني مع رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك سبل تحقيق الاستقرار وبناء الدولة المدنية.

وجاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال استقبال بارزاني للمطلك والوفد المرافق في اربيل.

وجرى خلال اللقاء تباحث مستجدات التطورات السياسية في العراق والمنطقة.

وتناقش الجانبان في السبل الكفيلة بتحقيق الاستقرار وتطوير العملية السياسية العراقية وبناء الدولة المدنية.

واكد الطرفان على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها.