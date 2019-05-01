وزير الخارجية التركي يهاتف نيجيرفان بارزاني مهنئا

اربيل (كوردستان 24)- اجرى وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، اتصالا مع نيجيرفان بارزاني لتهنئته بانتخابه رئيسا لاقليم كوردستان.

وانتخب برلمان كوردستان السياسي المخضرم نيجيرفان بارزاني رئيساً جديداً للإقليم، منهياً بذلك جموداً سياسياً استمر نحو ثمانية أشهر.

ومن مجموع الحاضرين البالغ 81 نائباً، صوت 68 نائباً لنيجيرفان بارزاني رئيساً لإقليم كوردستان. وحصل المرشحون الاربعة الآخرون على باقي الأصوات.

وينتمي نيجيرفان بارزاني (52 عاما) الى الحزب الديمقراطي الكوردستاني وهو الحزب الذي حصد 45 مقعداً من مجموع 111 مقعداً في البرلمان خلال الانتخابات التشريعية متصدراً بذلك على حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير (كوران).

سوار أحمد