العراق

"تأدب يا بوق السلطة".. ملاسنة حادة بين مذيع عراقي ومتحدث عسكري

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بالفيديو | "تأدب".. ملاسنة حادة بين مذيع ومتحدث عسكري
لقطة من قناة دجلة تظهر نبيل جاسم واللواء عبد الكريم خلف خلال برنامج حواري - صورة: قناة دجلة
نبيل جاسم دجلة عبد الكريم خلف العراق

أربيل (كوردستان 24)- نشبت ملاسنة حادة بين الإعلامي نبيل جاسم والمتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف خلال برنامج حواري على الهواء.

وكان البرنامج يتحدث عن طريقة تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين، ووجه المذيع أسئلة للمتحدث العسكري غير أنها تطورت إلى حوار.

واتهم مقدم البرنامج، الذي يبث على قناة دجلة، المتحدث العسكري بالدفاع عن "القتلة"، وبعدها وصف اللواء عبد الكريم خلف مقدم البرنامج بـ"التافه".

ورفض اللواء خلف الاستمرار في المقابلة وانسحب منها.

وأثار المفردات التي اُطلقت خلال البرنامج ردود فعل واسعة، فيما انقسم الإعلاميون على أسلوب المقدم مثلما انقسم كثيرون على طريقة المتحدث العسكري.

وكان اللواء عبد الكريم خلف قد نفى مقتل أي متظاهر بالرصاص الحي منذ أن تفجرت الاحتجاجات في العراق في تشرين الأول أكتوبر 2019.

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