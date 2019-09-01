کوردستان

بارزاني وجنبلاط يتباحثان المستجدات السياسية في المنطقة

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
بارزاني وجنبلاط يتباحثان المستجدات السياسية في المنطقة
مسعود بارزاني وتيمور جنبلاط
اقليم كوردستان مسعود بارزاني تيمور جنبلاط

اربيل (كوردستان 24)- تباحث رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني مع رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي في البرلمان اللبناني تيمور جنبلاط حول المستجدات السياسية في المنطقة.

وجاء ذلك اليوم الاثنين، خلال استقبال بارزاني لجنبلاط والوفد المرافق في اربيل.

وجاء في بيان انه تم خلال اللقاء التأكيد على اهمية العلاقات التاريخية بين شعبي كوردستان ولبنان.

وتباحث الجانبان حول العملية السياسية في العراق ولبنان والمنطقة عموما.

واكد بارزاني وجنبلاط على ضرورة تطوير العلاقات بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان وتعزيز العلاقات بين اربيل – بغداد.

من جهة اخرى تناول اللقاء مخاطر عودة الارهاب الى المنطقة.


سوار أحمد

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