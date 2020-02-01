"هكذا تم اختياري".. علاوي يهاجم "بلبلة الفاسدين"

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي الاثنين إن الفاسدين، "ممن يخشون أطروحاته" بدأوا بالتحرك لإشاعة "أجواء البلبلة والفوضى" في البلاد، كما حث في الوقت نفسه المتظاهرين التشبث بمواقفهم وتجنب النزاعات.

وكُلف علاوي، وهو وزير سابق، بتشكيل الحكومة يوم السبت خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الذي أمضى عاماً في سدة الحكم.

وقال علاوي على حسابه في تويتر إن "خشية الفاسدين من أطروحات محمد علاوي لإنهاء فسادهم دفعهم للتحرك لإشاعة أجواء البلبلة والفوضى وتفريق كلمة المتظاهرين".

ورد علاوي على التصريحات التي قالت إن تكليفه للمنصب تم بصفقة سياسية قائلا "تم اختيار محمد توفيق علاوي ممثلاً عن المتظاهرين السلميين".

وقال "لقد حققت التظاهرات نتائج باهرة بتغيير موازين النظام السياسي، على إثر ذلك استجاب مجموعة من النواب المستقلين إلى مطالب المتظاهرين فاختاروا خمسة أسماء من الذين طرحت أسمائهم وصورهم في ساحات التظاهر" مشيراً الى انه كان من بينهم.

ووجه علاوي نداءً الى المتظاهرين بالقول "فقط بروح الإخوة والمحبة نستطيع أن ننقذ بلدنا وننهض به ونحقق ازدهاره، وبخلافه سنفقد ما تحقق من إنجازات عظيمة وسنجر بلدنا إلى الهاوية إن تخلينا عن روح الإخوة والتعاون وأشعنا روح الخلاف والنزاع".

كان علاوي قد دعا في تسجيل مصور قبيل تكليفه إن على المتظاهرين مواصلة الاحتجاجات حتى تتحقق مطالبهم. وبعد تكليفه تعهد بحماية المحتجين ومحاربة الفساد.