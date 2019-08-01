دبلوماسي فرنسي يعلق حول برنامج عمل حكومة كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- عبر القنصل الفرنسي في اربيل دومينيك ماس، اليوم الأحد، عن تفاؤله ببرنامج عمل حكومة اقليم كوردستان.

ومنح برلمان اقليم كوردستان الشهر الماضي ثقته للحكومة الجديدة برئاسة مسرور بارزاني الذي شدد بدوره على سعيه الحثيث لتنفيذ البرنامج الحكومي الذي يستند على تحقيق الازدهار للاقليم.

وقال ماس لكوردستان 24 ان "حكومة اقليم كوردستان مشكلة من معظم القوى السياسية في الاقليم وانا متفائل بأنها ستتمكن من تحقيق نتائج مثمرة".

وتابع ان "البرنامج الانتخابي للحكومة استند على تحسين قطاعي التربية والصحة ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات ورغم الصعوبات ينبغي على الحكومة الإيفاء بتعهداتها".

واشار ماس الى انه متفائل بعد مباحثاته مع رئيس الحكومة مسرور بارزاني ومعظم الوزراء في ان تتمكن هذه الكابينة من تحقيق وعودها التي اطلقتها.

وشدد ماس على ضرورة حل كافة القضايا الخلافية بين الحكومتين الاقليمية والاتحادية.

يشار الى أن حكومة اقليم كوردستان الجديدة وضعت برنامج عمل يشتمل على جملة قضايا وأبرزها بناء علاقة راسخة وثابتة مع بغداد.

سوار أحمد