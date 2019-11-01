واشنطن تصدر بياناً عن زيارة وكيل وزارة الدفاع لبغداد وأربيل

أربيل (كوردستان 24)- نشرت السفارة الأمريكية لدى العراق الثلاثاء بياناً تحدثت فيه عن تفاصيل زيارة وكيل وزارة الدفاع للسياسات جون رود الى بغداد واربيل.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان إن رود زار بغداد وأربيل في 24 و25 من الشهر الجاري لبحث التعاون الأمني الأمريكي في المنطقة ودور الولايات المتحدة في التحالف الدولي لهزيمة داعش.

وبحسب البيان، فقد التقى رود برئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الدفاع نجاح الشمري في بغداد، كما التقى في أربيل برئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ونائب رئيس الوزراء قوباد طالباني.

وذكر البيان أن المسؤول الأمريكي سلط الضوء على الجهود المستمرة والرامية الى تعزيز الشراكات والتعاون في مجال الدفاع بين الولايات المتحدة والعراق وأهمية العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق، فضلاً عن التعاون الثنائي المستمر "دعماً لعراقٍ موحدٍ وديمقراطي مزدهر".

وأشار البيان الى أن وزارة الدفاع الأمريكية شجبت "عمليات قتل واختطاف المتظاهرين والتهديدات التي تطال حرية التعبير ودوامة العنف الدائر".

وشدد نائب وزير الدفاع، وفق تعبير البيان، "على دعم الولايات المتحدة للشعب العراقي الذي يكافح حتى ينعم بلده برفاهٍ لا يشوبه فسادٌ وتدخلٌ أجنبي خبيث".