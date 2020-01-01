واشنطن تتحدث عن "رسالة الانسحاب": صياغة سيئة.. ولن يحدث هذا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، عدم وجود خطط لسحب القوات الأمريكية من العراق رداً على رسالة تسربت وفجرت جدلاً في العراق.

وجاءت هذه المستجدات المتسارعة بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي الكبير في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية في بغداد فجر الجمعة.

ونشرت وسائل الإعلام العراقية الرسالة الأمريكية "الغامضة" بعد يوم قرار أصدره البرلمان العراقي يدعو فيه كل القوات الأجنبية إلى مغادرة البلاد.

وتضمنت الرسالة توقيتات مفتوحة وخططا للانسحاب لدرجة أنها أشارت الى أن التحالف الدولي يتوجب عليه "اتخاذ إجراءات معينة لضمان الخروج من العراق بشكل آمن"، كما تطرقت الى أن عمليات إجلاء القوات ستستخدم طائرات الهليكوبتر.

وقال إسبر للصحفيين بعدما سُئل عن الرسالة "لا يوجد قرار على الإطلاق بالانسحاب من العراق"، مضيفا أنه لم تصدر حتى خطط للاستعداد للانسحاب.

وتابع "لا أعرف ما هذه الرسالة... نحاول معرفة من أين أتت وما صفتها. لكن لم يُتخذ أي قرار للانسحاب من العراق. انتهى".

وأثارت الرسالة جدلاً بخصوص مستقبل القوات الأمريكية حيث يوجد نحو خمسة آلاف جندي أمريكي ينتشرون في قواعد بعموم العراق.

وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي للصحفيين إن الرسالة سيئة الصياغة لا تهدف إلا لتسليط الضوء على زيادة في تحرك القوات الأمريكية.