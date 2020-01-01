تركيا تستثني العراقيين من الشروط الجديدة للإقامة

أربيل (كوردستان 24)- قال السفير العراقي لدى تركيا حسن الجنابي الخميس إن السلطات التركية قررت استثناء العراقيين من الشروط الجديدة للإقامة.

وكتب الجنابي على حسابه الرسمي في فيسبوك "أبلغتنا السلطات التركية اليوم الخميس بقرارها في الاستجابة الطيبة لطلبنا باستثناء أبناء الجالية العراقية الكريمة من الشروط الجديدة للإقامة في تركيا".

وأضاف السفير العراقي أن التعليمات الجديدة للإقامة في تركيا كادت أن "تتسبب بإلحاق الضرر بحوالي 70% من أبناء الجالية المقيمين هنا".

وكان الجنابي قد أعلن قبل نحو يومين تقديم طلب رسمي الى رئيس البرلمان التركي للحصول على استثناءات لشروط الإقامة الجديدة للجالية العراقية.