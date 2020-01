التحالف الدولي: لا ضربات جوية قرب معسكر التاجي

أربيل (كوردستان 24)- نفى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة السبت تنفيذ أي ضربات جوية قرب معسكر التاجي شمال بغداد.

وجاء هذا النفي بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية أن ضربة جوية أمريكية استهدف موكباً للحشد الشعبي مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص.

وذكر الحشد الشعبي أن الضربة الجوية استهدفت قافلة مسعفين.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي مايلز كاجينز على حسابه في تويتر "لم يتم تنفيذ ضربات جوية بالقرب من معسكر التاجي (شمال بغداد) في الأيام الأخيرة".

FACT: The Coalition @CJTFOIR did NOT conduct airstrikes near Camp Taji (north of Baghdad) in recent days.