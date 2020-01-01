العراق

التحالف الدولي: لا ضربات جوية قرب معسكر التاجي

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
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التحالف الدولي: لا ضربات جوية قرب معسكر التاجي
المتحدث باسم التحالف الدولي مايلز كاجينز في مقابلة سابقة مع كوردستان 24
قاسم سليماني ابو مهدي المهندس معسكر التاجي شمال بغداد

أربيل (كوردستان 24)- نفى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة السبت تنفيذ أي ضربات جوية قرب معسكر التاجي شمال بغداد.

وجاء هذا النفي بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية أن ضربة جوية أمريكية استهدف موكباً للحشد الشعبي مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص.

وذكر الحشد الشعبي أن الضربة الجوية استهدفت قافلة مسعفين.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي مايلز كاجينز على حسابه في تويتر "لم يتم تنفيذ ضربات جوية بالقرب من معسكر التاجي (شمال بغداد) في الأيام الأخيرة".

وتأتي هذه التطورات المتسارعة والمتصاعدة بعد يوم من مقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربات مماثلة في شارع مطار بغداد الدولي.

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