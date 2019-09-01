طوابير من النازحين عالقة دون مأوى وبأوضاع مأساوية جنوب الموصل

اربيل (كوردستان 24)- كشفت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الخميس، عن طوابير من العوائل النازحة المبعدة من مخيمات الحاج علي منذ ايام دون مأوى وفي ظروف مأساوية.

وقالت المفوضية انه ولليوم الرابع على التوالي لازالت طوابير العوائل النازحة المبعدة من مخيمات (الحاج علي) جنوب الموصل عالقة دون مأوى بعد ان تم تخريب وتفكيك خيامهم ومنعهم من مغادرة المخيم الى مدنهم و مناطق سكناهم الاصلية في الانبار وصلاح الدين بأوامر من حكومة نينوى المحلية .