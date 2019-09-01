طوابير من النازحين عالقة دون مأوى وبأوضاع مأساوية جنوب الموصل

اربيل (كوردستان 24)- كشفت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الخميس، عن طوابير من العوائل النازحة المبعدة من مخيمات الحاج علي منذ ايام دون مأوى وفي ظروف مأساوية.
وقالت المفوضية انه ولليوم الرابع على التوالي لازالت طوابير العوائل النازحة المبعدة من مخيمات (الحاج علي) جنوب الموصل عالقة دون مأوى بعد ان تم تخريب وتفكيك خيامهم ومنعهم من مغادرة المخيم الى مدنهم و مناطق سكناهم الاصلية في الانبار وصلاح الدين بأوامر من حكومة نينوى المحلية .
وطالبت المفوضية بتدخل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي بالوقوف على تناقض القرارات وتقاطع الاجراءات الحكومية المتخذة من قبل وزارة الهجرة والمهجرين والحكومات المحلية وادارات المخيمات.
واكدت على ضرورة انهاء معاناة المواطنين النازحين وضمان حقوقهم في عودة كريمة آمنة الى مدنهم وتوفير المستلزمات الاساسية لهم .
و تقدمت المفوضية بمبادرة لوزارة الهجرة والمهجرين لتسهيل وتيسير وضمان عودة كريمة للنازحين طوعيا، ووضع خطة نقلهم وتهيئة مستلزمات العودة الطوعية للنازحين من سكنه هذة المحافظات بالتنسيق مع حكوماتهم
المحلية ووزارة النقل، مع تسليمهم مبالغ مالية حسب مبادرة العودة الطوعية حين وصولهم لمناطق سكناهم الاصلية مباشرة .
سوار أحمد
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