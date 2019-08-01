شرطة اربيل تعتقل لصين خطفا اربعة بغداديين وسرقا سيارتهم

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت شرطة اربيل في اقليم كوردستان السبت عن اعتقال لصين اثنين أقدما على خطف اربعة مواطنين من بغداد وسرقا سيارتهم في رابع أيام عيد الاضحى.

وقال قائد شرطة اربيل اللواء عبد الخالق طلعت للصحفيين إن "اربعة مواطنين عرب ومن مدينة بغداد ارادوا في الساعة الواحدة من صباح اليوم العودة من اربيل الى محل سكناهم وكانوا يستقلون عجلة نوع (بي.إم.دبليو) وقد اعترض طريقهم شخصان من اهالي اربيل".

واضاف أن الشخصين عرضا على المواطنين الاربعة هويات مزورة وزعما أنهما من قوات الأمن (الآسايش)، قبل ان يقدما على خطف من كانوا في السيارة.

وأشار الى أن احد المتهمين اصطحب السيارة الى مكان لإخفائها، وبعدها تم اخلاء سبيل المواطنين العرب.

وتابع طلعت "غير أنه وخلال اقل من 24 ساعة تم التمكن من القاء القبض على المتهمين وضبط العجلة المسروقة في عملية نوعية".

وتابع اللواء الحقوقي "انه بعد استحصال موافقة القاضي تم ارجاع العجلة الى المواطنين"، مشيرا الى ان "المتهمين اعترفا بجريمتهما، وسيتم اجراء المزيد من التحقيقات معهما".

واعدت السلطات في الاقليم خطة امنية خلال ايام العيد في اقليم كوردستان الذي استقبل اكثر من ربع مليون سائح معظمهم من الوسط والجنوب العراقي.