اردوغان: ترامب وبوتين طلبا مني الجلوس مع مظلوم عبدي

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين طلبا منه الجلوس مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي على طاولة المفاوضات.

واجرى اردوغان لقاء مع مجموعة من الصحفيين اثر عودته من المانيا بعد مشاركته في مؤتمر برلين حول ليبيا.

وقال اردوغان للصحفيين ان ترامب طلب منه التفاوض مع وحدات حماية الشعب ومع الجنرال مظلوم عبدي.

وقال اردوغان "ذهب السيد ترامب بعيدا للاسف حيث طلب مني قبول التفاوض مع وحدات حماية الشعب والارهابي المعروف عبدي شاهين فقلت "سيدي الرئيس لن اجلس مع ارهابي".

وتابع "نحن نحارب الارهاب ونتكبد خسائر فادحة في الحرب ضد الارهاب الدولي، ومن ثم ناتي ونقبل الارهابيين.. انا لا افعل ذلك".

واكد الرئيس التركي اردوغان ان الرئيس الروسي بوتين "فعل نفس الشيء، لكن بوتيرة اقل".

ويتزعم مظلوم عبدي تحالفا كورديا عربيا مدعوما من الولايات المتحدة، والذي حارب تنظيم داعش ودحره.

وتقول تركيا ان وحدات حماية الشعب تشكل خطرا على امنها القومي في حين تنفي الوحدات ان تشكل اي خطر على امن انقرة.

سوار احمد